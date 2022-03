Emergenza Ucraina, il Comitato Unicef di Reggio Calabria invita ad aderire alla raccolta fondi

A 13 giorni dall’inizio del conflitto in Ucraina sono ormai migliaia le famiglie che sono state costrette ad abbandonare le proprie case, finanche il proprio paese, per sfuggire ad una guerra che non risparmia i civili ed i bambini.

L’UNICEF sta lavorando 24 ore su 24 per rispondere ai bisogni sanitari e umanitari fondamentali con forniture mediche, medicine, kit di primo soccorso, kit ostetrici, attrezzature chirurgiche, kit per la prima infanzia e ricreativi. Ed ancora acqua pulita, coperte, kit per l’igiene personale e assistenza psico-sociale. Un aiuto concreto rivolto sia alla popolazione che si trova nelle aree più colpite che alle mamme, ai bambini e agli anziani che sempre più numerosi si sono messi in cammino verso i paesi vicini.

“I bambini e le loro famiglie coinvolti in questo assurdo e cruento conflitto – ha dichiarato il Presidente del Comitato Provinciale Unicef Alessandra Tavella – hanno certamente bisogno di pace e non possiamo che invocare che il dialogo e ogni forma di mediazione prevalgano sull’uso delle armi. Ma ci sono bisogni urgenti a cui dobbiamo far fronte tempestivamente. La guerra ha generato una crisi umanitaria drammatica alla quale anche l’UNICEF, assieme ad altre importanti organizzazioni umanitarie, sta rispondendo in prima linea per offrire un sostegno concreto. Ciascuno di noi con un piccolo gesto, una piccola donazione, può fare in modo che giungano aiuti e conforto a chi in questo momento ha perso tutto. Per contribuire e sostenere il lavoro umanitario di UNICEF è possibile inviare una donazione tramite il canale della “rete del dono”: www.retedeldono.it/it/comitato-unicef-reggio-calabria/emergenza-ucraina oppure attraverso bonifico bancario all’iban del Comitato provinciale IT71D0103016300000004201641, causale emergenza Ucraina.”