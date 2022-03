Coldiretti Calabria: spesa sospesa domani sabato 5 marzo nei Mercati di Campagna Amica

Sabato 5 marzo a partire dalle 9.00, nei mercati Coperti Campagna Amica in Piazza Matteotti a Cosenza, Via Sbarre Centrali (Angolo Giffone) a Reggio Calabria e in Via Nazionale 51, a Catanzaro Lido, donne e giovani della Coldiretti impegnati nell’iniziativa “Spesa sospesa per l’Ucraina”. I cittadini possono fare offerte libere per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare nei paesi in Ucraina in cui iniziano a scarseggiare le scorte alimentari, oppure da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Calabria di qualità e a km zero, scelti tra quelli proposti dagli agricoltori. I mercati di Campagna Amica indossano l’abito della solidarietà con le mani tese verso il popolo ucraino. Sarà anche l’occasione per chiedere che si depongano le armi, cessi il conflitto e ritorni la pace.