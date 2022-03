Al via le iscrizioni al Bluocean’s Workshop, Corso di alta formazione in Fotogiornalismo con valenza accademica 39 Crediti Universitari.

Grazie al contributo di importanti aziende del territorio metropolitano, Il “Bluocean’s Workshop” Corso di Alta Formazione in Fotografia Documentaria e Reportage con valenza accademica e diretto da prime firme di National Geographic e del panorama internazionale del fotogiornalismo, quest’anno potrà essere frequentato gratuitamente.

Il sostegno da parte delle attività produttive reggine rivela grande attenzione alla cultura e testimonia particolare sensibilità e interesse all’alta formazione dei giovani del territorio metropolitano e non solo.

Grazie all’intervento finanziario così giovani e adulti (massimo 18 unità) potranno specializzarsi o acquisire nuove competenze nell’ambito del fotogiornalismo lavorando gomito a gomito con maestri della fotografia e del giornalismo contemporaneo.

Il percorso di Alta Formazione sviluppato in collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, avrà una durata di 6 mesi (da aprile a settembre 2021), ed è strutturato in 16 moduli, tra loro complementari (lezioni frontali, seminari, workshop, project work ecc.), per un totale di 351 ore con il riconoscimento di 39 crediti formativi universitari (CFU).

Il percorso formativo si distingue quale attività altamente qualificata e specialistica nell’ambito della fotografia e del fotogiornalismo.

La didattica è basata sulla pluralità degli sguardi e la trasmissione dei saperi di esperti del settore, tra cui fotogiornalisti prime firme di National Geographic USA e Italia e collaboratori di testate di valenza internazionale come New York Times, Washington Post, Esquire, People, L’Espresso, Vanity Fair, Corriere della Sera, La Repubblica, Newsweek, GQ, RollingStone, ESPN, Bloomberg Businessweek. Tutte le prime firme del panorama fotografico internazionale sono scelte per la loro esperienza e qualità di risultato.

Professionisti del mondo del giornalismo, della fotografia contemporanea, dell’editoria fotografica e