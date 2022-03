Aeroporto Reggio Calabria, Occhiuto: “Prevedibile crescita della domanda consentirà di incrementare i servizi”

Roberto Occhiuto continua a focalizzare la sua situazione sulla questione aeroporti. Aveva annunciato la presa in gestione della Regione dei tre scali e subito dopo gli annunci di Ryanair sulle nuove rotte verso Lamezia e Crotone, ha inteso porre l’attenzione su Reggio Calaabria.

Lo ha fato annunciando il ripristino di quello che sembrava essere la soppressione dei voli per Milano dalla città dello Stretto, annunciando anche un lavoro finalizzato a eliminare le limitazioni e a portare le low cost a Reggio.

Dichiarazioni di intenti che spesso i reggini hanno ascoltato (da qualsiasi parte politica) e a cui adesso si guarda con lo scetticismo preventivo della disillusione. Toccherà evidentemente ad Occhiuto cambiare le prospettive con i fatti.

Nella mattinata di domenica, sotto il post con cui annunciava il mantenimento del Reggio Calabria-Linate, ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione.

“Sono lieto – ha dichiarato – che ITA Airways abbia confermato la centralità della Regione Calabria, riprendendo gli operativi su Milano Linate, fondamentale per i passeggeri calabresi e per i tanti fuori sede. La prevedibile crescita della domanda, compatibilmente con le evoluzioni della pandemia e della situazione attuale, consentirà inoltre di incrementare i servizi e gestire orari in modo da intercettare i diversi segmenti di traffico, in vista del periodo estivo. Con ITA Airways abbiamo avviato una collaborazione che, auspico, sia proficua per i passeggeri e per il territorio calabrese”.