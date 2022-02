Viabilità: Versace incontra il ministro Giovannini, in arrivo 5 miliardi per le Città metropolitane

mentre oggi non solo non si riscontrano finanziamenti annuali di tale entità, ma si registra quasi un azzeramento dei fondi di cui al Bilancio dell’Ente”.

In questa direzione, ha evidenziato Versace, “abbiamo accolto positivamente la notizia dello stanziamento previsto in Finanziaria di 5 miliardi a sostegno delle Città metropolitane sulla viabilità ordinaria che verranno distribuiti da qui alla prossima estate. Attendiamo con ansia il riparto di questo ingente investimento dello Stato che può rappresentare un fattore di spinta notevolissimo per l’ammodernamento e l’adeguamento delle nostre arterie”.

Novità incoraggianti anche sul versante dell’attraversamento dello Stretto “con l’arrivo – ha rimarcato il Sindaco metropolitano – dei nuovi mezzi che abbatteranno di circa un’ora il traghettamento, con riferimento al traffico ferroviario legato alla scomposizione in più sezioni dei treni da e per la Sicilia che favorirà gli spostamenti delle merci e le attività produttive”.

Sul versante *ferroviario*, “abbiamo chiesto il *raddoppio del binario* su tutto il versante ionico e il completamento dell’*elettrificazione* anche oltre Melito Porto Salvo”. Mentre in materia di portualità, “abbiamo registrato l’attenzione del Ministero sul *Porto di Gioia Tauro*, considerato una risorsa di primo livello non solo per la Calabria ma per l’intero sistema Paese e su cui si concentreranno specifici investimenti per collegare questo insediamento industriale con il territorio e con il resto del mondo attraverso il rilancio delle reti ferroviarie e l’ampliamento delle potenzialità del porto ben oltre il solo transhipment”.

Al tavolo ministeriale, infine, il rappresentante di Palazzo “Alvaro”, ha posto anche il tema delle grandi opere ancora oggi incompiute, come la strada a grande comunicazione *“Bovalino-Bagnara”*. Un’infrastruttura ferma da decenni e che, se portata a compimento, ha evidenziato Versace, “potrebbe segnare un punto di svolta nella qualità di vita dei comprensori interessati oltre che un deciso miglioramento delle connessioni tra le singole comunità. Altra ferita aperta di cui abbiamo discusso, – ha proseguito il Sindaco metropolitano f.f. – è la *Strada Statale 106* che ancora oggi richiede attenzione e soprattutto programmazione, circa gli interventi necessari a renderla una via di collegamento finalmente sicura e moderna”.