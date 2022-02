Scontro tra due auto nel Reggino, un morto e un ferito

Un morto e un ferito grave. È il bilancio di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che da Polistena porta a Taurianova. Per cause che sono in corso di accertamento due auto, una Citroen C3 ed una Fiat Punto, si sono scontrate quasi frontalmente.

Il conducente della Citroen del quale non si conoscono le generalità è deceduto sul colpo, mentre quello alla guida della Fiat, una donna, dopo essere stata estratta dalle lamiere è stata trasportata nell’ospedale di Polistena in gravi condizioni.