L’Università per Stranieri di Reggio Calabria piange la prematura scomparsa del Pro-Rettore Domenico Siclari

Tutta la comunità accademica è in lutto per la prematura scomparsa del Prof. Domenico Siclari.

A soli 37 anni, dopo avere combattuto la sua battaglia contro la malattia, si interrompe il cammino brillante di un Docente che ha rappresentato da protagonista la storia di quest’Ateneo.

Grande personalità, stimato in ambito accademico per la sua professionalità ed amato da tutti per la sua profonda umanità.

Illustre studioso, uomo di cultura di larghe visioni e profondo conoscitore della società.

Deciso è il sentimento di gratitudine per il fondamentale contributo che il Pro-Rettore ha profuso nei ruoli istituzionali ricoperti.

Con profondo dolore si esprime a nome dell’intera Comunità universitaria, stravolta dall’inattesa notizia, la vicinanza ed il cordoglio alla famiglia ed ai suoi cari.

L’Università allestirà, nell’Aula Magna “G. Reale”, la camera ardente a partire dalle ore 16:00 di oggi.

L’omaggio alla salma sarà contingentato e avverrà rispettando rigorosamente le norme anti Covid19.