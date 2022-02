La Sezione controllo enti della Corte dei Conti ha approvato la gestione 2020 dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Tra i limiti evidenziati l’assenza dei piani regolatori portuali (PRP) di Gioia Tauro, Crotone e Corigliano Calabro, non ancora approvati per mancanza dei prescritti, rispettivi pareri, hanno indotto la Corte a ribadire, in linea con le precedenti relazioni, che “l’adozione del PRP, strumento fondamentale per la corretta pianificazione dello sviluppo strutturale dell’ambito portuale, è da considerarsi non più rinviabile”.

Dalle analisi di contesto, la Sezione, valutando l’aumento dei residui attivi e passivi riferiti agli anni precedenti, rimarca quanto già espresso nei referti precedenti, affinché si definisca l’effettivo incasso dei finanziamenti in conto capitale, per avviare/completare le opere programmate, auspicando un’azione di pungolo ed indirizzo in tal senso anche da parte del Ministero vigilante.

I magistrati contabili ritengono, infine, necessaria, per il futuro, l’adozione, di uno strumento di pianificazione che includa in un cronoprogramma raccordato con le risorse di bilancio, le opere già programmate e quelle future.