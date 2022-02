Calabria Formazione promuove un corso online gratuito con rilascio di certificazione

L’associazione Calabria Formazione (www.calabriaformazione.it) in collaborazione con INAIL e l’associazione CSA Training promuove un CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER DIPENDENTI dal titolo “Tutela della disabilità e il principio di uguaglianza delle persone con disabilità sui luoghi di lavoro”.

Il corso di formazione continua, completamente GRATUITO, si svolgerà in videoconferenza, ha la durata complessiva di 8 ore suddivise in due sessioni nelle giornate di venerdì 18 febbraio e sabato 19 febbraio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e prevede il rilascio di attestato valido per il riconoscimento di crediti formativi per RLS, RSPP.

Il corso a numero chiuso è rivolto a dipendenti o datori di lavoro di aziende, studi, scuole ed enti pubblici avente sede in Calabria.

Il corso verrà erogato su piattaforma Zoom previo il rilascio di codice di accesso ai partecipanti selezionati e potrà essere fruito tramite pc (dotato di webcam), tablet o smartphone.

I partecipanti al corso ai quali verrà riconosciuto l’attestato di partecipazione ed i relativi crediti avranno inoltre il diritto di usufruire di un secondo c orso di formazione specifica (liberamente scelto tra i sette percorsi disponibili: stress da lavoro correlato, aggiornamento RLS, videoterminali, privacy standard, movimentazione manuale dei carichi, gestione logistica e formazione specifica art. 37 covid-19) che ciascun partecipante potrà svolgere in modalità FAD (Formazione a Distanza) anche nell’arco di tre mesi conseguendo un ulteriori titolo.

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate entro le ore 19:00 del 17 febbraio 2022 all’indirizzo info@calabriaformazione.it specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di Residenza, numero di telefono, e-mail, nome, indirizzo e recapito telefonico dell’Azienda o dell’Ente dal quale si dipende nonché fornendo l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali limitatamente alla partecipazione al corso in oggetto e allegando scansioni, fotocopie (o foto leggibili) di un documento di identità e del codice fiscale (o tesserino sanitario).