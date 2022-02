A Motta San Giovanni sta per essere realizzata una nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. I lavori sono condotti da Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune, l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica.

Le attività sono coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Calabria. La nuova rete coprirà 275 unità immobiliari, attraverso la modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo. Le aree comunali interessate dall’intervento sono nello specifico Serro Valanidi, San Basilio, Lazzaro. In alcuni casi sono aree finora mai raggiunte da infrastrutture a banda ultralarga.

“Poter disporre della nuova rete di telecomunicazioni in fibra ottica – spiega l’assessore comunale Enza Mallamaci – permetterà alla nostra comunità, in particolare ai cittadini residenti a Serro Valanidi e San Basilio, di guardare al futuro con maggiore fiducia forti di una infrastruttura tanto indispensabile quanto all’avanguardia. Col Covid abbiamo tutti imparato quanto siano importanti la velocità e la stabilità di internet per lavorare, studiare, accedere a servizi essenziali come la sanità. Ecco perché la nostra Amministrazione, sotto l’attenta guida del sindaco Giovanni Verduci, ha immediatamente sposato il progetto pubblico che vede prendere luce. Iniziative come quella portata avanti col Piano BUL da Open Fiber, rappresentata dal field manager Giuseppe Crupi che intendo ringraziare per la collaborazione e la disponibilità, contribuiscono così a una irrinunciabile crescita collettiva.

“Una rete a banda ultralarga – conclude l’assessore comunale – permette di abilitare quei servizi divenuti ormai indispensabili come lo smart working o la didattica a distanza. Una volta aperti i servizi di connettività, i cittadini e le imprese di Motta San Giovanni potranno usufruire della nuova rete attraverso gli operatori partner di Open Fiber”.