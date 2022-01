Viola Inside: “Solidarietà e vicinanza all’ingegner Scambia, per lui troppi anni di immeritata sofferenza”

COMUNICATO

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE VIOLAINSIDE, rallegrandosi per la conclusione dell’iter giudiziario che ha coinvolto l’Ing. Gianni Scambia, intende esprimere la propria solidarietà e vicinanza all’Ing. Scambia ed alla sua famiglia per i tanti, troppi anni di procedimenti giudiziari che hanno creato immeritata sofferenza. Non serviva e non serve una sentenza diversa, per noi è sempre stato colui senza il quale la Viola non avrebbe raggiunto i massimi risultati, con estrema correttezza, con trasparenza, con rara umanità nei confronti di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo, con la dignità di chi sa di aver operato nel pieno rispetto delle leggi.

Gaetano Gebbia