Ricorso Tar ordinanza chiusura scuole: preoccupazione e sconcerto di migliaia di genitori reggini

Tra l’altro il nostro Sindaco con l’ordinanza “contestata” ha preso atto tra l’altro, della nota del Gom che descrive la situazione di grave sofferenza del principale presidio ospedaliero del territorio metropolitano. È di ieri il report del CNR che indica la nostra provincia tra quelle, dove non solo non si è ancora raggiunto il picco, ma dove è in corso una crescita lineare del contagio. In questa quarta ondata i casi in fascia pediatrica sono aumentati sensibilmente sia nella nostra città che nell’intero territorio metropolitano, visto anche che i bambini sono attualmente più vulnerabili al virus,considerata la bassa percentuale di vaccinazioni nella predetta fascia d’età, dove l’infezione può rivelarsi in maniera insidiosa e con conseguenze pericolose anche successivamente alla guarigione.