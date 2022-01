Reggio Calabria – L’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” si prepara per un’altra giornata di Open Day

L’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria si prepara per un’altra giornata di Open Day. L’iniziativa si svolgerà sabato 15 gennaio 2022 in modalità digitale. L’obiettivo è presentare l’Istituto e il suo percorso didattico-educativo, che si distingue per i progetti e i laboratori innovativi. Gli incontri di sabato 15 gennaio avverranno tramite la piattaforma Google-Workspace e avranno la durata di circa un’ora. Per questioni organizzative, la prenotazione è obbligatoria attraverso la compilazione di un modulo Google per l’ordine di scuola desiderato.

Il link è presente nella locandina scaricabile dal sito dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” di Reggio Calabria. Gli incontri saranno scanditi secondo il seguente orario: ore 9.00 Scuola dell’Infanzia, ore 10.30 Scuola Primaria, ore 12.00 Scuola Secondaria di I Grado. I link per collegarsi agli incontri virtuali prescelti saranno inviati dall’istituzione scolastica agli indirizzi e-mail registrati all’atto della prenotazione. Inoltre, nella locandina i genitori avranno anche la possibilità di cliccare sul bottone Push per lasciare un loro commento sull’esperienza vissuta. Le prenotazioni si chiuderanno giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 12:00.

La locandina con i moduli per prenotarsi è raggiungibile al seguente link: http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/wp1/wp-content/uploads/2022/01/locandina.pdf.