Reggio Calabria – Il maestro pasticcere Domenico Laganà, giovane artista del gelato

di Grazia Candido – “Il successo della mia azienda? Abbiamo l’ossessione dell’eccellenza delle materie prime e della freschezza del gelato artigianale”.

Così il maestro pasticcere Domenico Laganà, titolare del rinomato bar-gelateria “McKenzye” sito al centro storico in via Giudecca al numero civico 15, parla del suo “modello” imprenditoriale il cui punto di forza sono i vari gusti gelato, tutti prodotti artigianalmente.



“Nel 2011, terminati gli studi e dopo una lunga gavetta come gelatiere, ho deciso di aprire una attività tutta mia dando sfogo alla mia creatività – racconta il giovane 37enne -. L’arte gelatiera mi ha sempre affascinato e oggi, produco circa 35 gusti: insieme ai gusti classici, ci sono quelli alla frutta fresca, al pistacchio verde di Bronte, il fiordilatte, il gusto più richiesto dai miei clienti, crema bergamotto, alla zucca, nutella biscuits, il cremino alla fragola, il gusto petrali che richiama i buonissimi Petrali aperti con pistacchio sopra che prepariamo durante le feste natalizie e che hanno un valore per la nostra storia. Da noi è possibile anche fare una gustosa colazione con biscotti e cornetti sempre freschi e caldi, le granite stagionali o addolcire un pranzo o una cena con i gelatini mignon, torte, tronchetti o le gustosissime zuppette, pandispagna sopra e cotto con gelato e imbevuto con un infuso di acqua di rose, cannella, coriandolo, chiodi di garofano, vaniglia, zucchero e alcool (alkermes)”.



Il giovane imprenditore è molto attento alla sua clientela e per tutelare la salute di chi soffre di intolleranze alimentari, produce quotidianamente brioche senza glutine e gusti gelato (come pistacchio e nocciola) senza saccarosio e con la stevia e senza lattosio sostituito dal latte di riso.

“Tutti devono avere la possibilità di mangiare un buon gelato e noi produttori dobbiamo fare le scelte opportune per soddisfare le esigenze di grandi e bambini – aggiunge il gelatiere Laganà -. Ogni gusto che realizzo segue rigorosamente i canoni dell’arte gelatiera e tengo conto dei prodotti naturali per ottenere il meglio dalla genuinità. Il segreto del bravo gelatiere è quello di interpretare il gusto di ogni consumatore e poi, deve assaggiare tutto, provare direttamente ogni materia prima che caratterizza il nostro straordinario territorio”.

Conoscenza, voglia di sperimentare e imparare cose nuove ma soprattutto, una passione sconfinata per ciò che fa giornalmente, sono la forza del maestro gelatiere Laganà che sa bene che per la riuscita di un buon gelato tra i fattori da non sottovalutare specie se si tratta di un prodotto artigianale, è la combinazione di ingredienti genuini e freschi da dosare e amalgamare con sapienza.