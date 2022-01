Reggio Calabria, il gruppo di Forza Italia continua con i sopralluoghi nelle periferie

La volta scorsa Sud, adesso è la parte Nord della periferia del Comune di Reggio ad essere attenzionata dal gruppo di Forza Italia. Gli esponenti azzurri reggini tornano a farsi portavoce dei più trascurati dall’Amministrazione, ma non per questo dimenticati dall’Opposizione.

Quest’oggi richiamata l’attenzione pubblica e soprattutto del Comune sull’area di Rosalì, con il sopralluogo del Capogruppo in Consiglio comunale Federico Milia, insieme ai consiglieri Antonino Caridi, Antonino Maiolino ed il Capogruppo di Reggio Attiva Roberto Vizzari. Hanno trovato un quartiere totalmente abbandonato a se stesso, trascurato, popolato specialmente da persone anziane che lamentano carenza di servizi finanche basici, per esempio scarsa illuminazione notturna e strade dissestate. In particolare è emersa in tutta la sua chiarezza la situazione di difficoltà di contrada Santa Lucia, strada che segna il confine del Comune di Reggio sul versante Nord: l’arteria sorge su un terreno di natura argillosa che spesso frana in più punti; i cittadini del posto ricordano che gli ultimi interventi sono stati realizzati quando ancora la competenza era dell’Amministrazione Provinciale, passata ormai da diversi anni a Palazzo San Giorgio.

Così come al termine del precedente sopralluogo, pure in questo caso il gruppo di Forza Italia ha provveduto ad inoltrare le segnalazioni agli uffici comunali competenti. “Sollecitiamo l’Assessore ai Lavori pubblici affinché predisponga opportuni interventi in quest’area periferica che serve diverse decine di famiglie reggine. La strada di Santa Lucia va messa in sicurezza! – denunciano gli esponenti forzisti – Il nostro “tour” nei disastri cittadini prosegue con obiettivi ben precisi: fare da cassa di risonanza a chi spesso (se non sempre) non ce l’ha, perché non ha mai l’opportunità di trovarsi davanti interlocutori. Non c’è peggior Comune di quello che non vuol sentire”.