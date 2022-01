Reggio Calabria – Green Pass e Super Green Pass: scatta stretta delle Fdo sui controlli

Saranno intensificati, a partire dai prossimi giorni, i controlli delle forze dell’ordine su Super Green Pass e Green Pass. Le forze dell’ordine aumenteranno lo sforzo ai fini dell’accertamento di eventuali trasgressori di quelle che sono le norme in vigore ai fini della tutela della situazione epidemiologica.

L’attività di controllo riguarderà, ad esempio, i mezzi di trasporto ma anche i locali. Non è , infatti, possibile salire a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto pubblico senza avere quantomeno la certificazione verde “base” (essere vaccinati o avere un tampone negativo fatto entro le 48 ore precedenti). Attenzione rivolta, ovviamente, anche ai contesti più frequentati. Non è più possibile consumare neanche al banco del bar se non si è in possesso del Super Green Pass (bisogna essere vaccinati).

I controlli si occuperanno di accertare che le regole (da parte di esercenti e cittadini ) siano rispettate e sarà riservata particolare attenzione alla verifica della corrispondenza tra gli intestatari dei Qr Code e l’identità di chi lo esibirà.

L’attività prevedrà la verbalizzazione dei controlli effettuati e, ovviamente, l’eventuale attribuzione delle sanzioni per coloro i quali dovesse essere verificata una posizione irregolare.