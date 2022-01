Reggio Calabria – Debutto romano per l’attore Piromalli con “Italiani Brava Gente”

di Grazia Candido – Mancano pochi giorni all’atteso debutto della commedia “Italiani Brava Gente” nella quale tra i protagonisti vi è l’attore reggino Peppe Piromalli. Dal 3 al 6 Febbraio, al teatro “Gassman” di Civitavecchia, la pièce scritta e diretta dall’istrionico interprete e direttore artistico Enrico Maria Falconi, (andrà in scena anche al teatro “Francesco Cilea” il 29 Maggio all’interno del cartellone dell’Officina dell’Arte), racconta la voglia di ricominciare a vivere di sei italiani nella New York degli anni ’50.

Ci sono giorni che non si dimenticano e in una America di emozioni, i protagonisti Elena Russo, Alessandro Sparacino, Ester Botta, Enrico Maria Falconi, Federica Corda, Peppe Piromalli, cercheranno di restare in piedi mentre le foglie di Central Park cominciano a cadere.

“Italiani Brava Gente racconta il fenomeno migratorio italiano e, anche attraverso l’ironia, espone l’essenza dei sentimenti nostrani – spiega l’attore Piromalli -. La commedia vuole essere un omaggio ai grandi ed indimenticabili Arthur Miller ed Eduardo De Filippo ma, allo stesso tempo, prova a donare sorrisi lasciando a volte spazio al silenzio, alla riflessione. Sogni, voglia di riscatto, segreti, speranze, si intrecciano in una storia densa di pathos e realtà che non possiamo dimenticare”.



Tutti i personaggi, nessuno escluso, si ritroveranno in quel turbinio della vita e dovranno fare i conti con scelte che condizioneranno la loro quotidianità.

La commedia dopo la tappa romana, arriverà al teatro “Metropolitan” di Catania il 12 e 13 Marzo, il 20 Marzo sarà ad Acquapendente (Viterbo) e dal 5 al 10 Aprile a Tor Bella Monaca (Roma) per poi, sbarcare in riva allo Stretto a Maggio.

“Alfredo Cammeriere vive da 20 anni a Staten Island, è un uomo solitario e buono con la passione per la boxe e vuole diventare il pugile più forte del mondo – ci svela qualcosa l’attore Falconi -. Lavora al porto come scaricatore insieme al suo migliore e unico amico Tommy Laganà, americano di genitori calabresi, furbo e approfittatore. Poi, c’è Maria Coppola, donna dal temperamento forte, di origine napoletana che con la figlia, ha lasciato Los Angeles per un riscatto personale. Napoletana in fuga dall’Italia, anche la religiosa Anna Ruggiero che nasconde un segreto ma la fede l’aiuterà a rimanere positiva e il siciliano Giovanni Cammeriere che, da Palermo, è arrivato a New York a casa del cugino dove divide la stanza con Anna. Infine, Liliana De Luca, figlia di Maria, è una ragazzina fin troppo disinibita e arrabbiata con la madre per averle fatto abbandonare Los Angeles. Insomma, è una commedia scritta e interpretata da talenti che pone lo spettatore davanti al proprio tempo”.



Immigrazione, accoglienza, tolleranza, pregiudizi e paure sono rappresentate con un taglio originale, merito della penna del regista Falconi e dell’affiatata compagnia che riproporrà uno spaccato dove ognuno mostrerà la sua vera essenza sfatando l’illusione della “bontà assoluta”.