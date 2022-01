Reggio Calabria – Dall’esperto della dolcezza Cundari il torrone di Bagnara IGP

di Grazia Candido – Da due generazioni, il maestro pasticcere Vincenzo Cundari, titolare della rinomata pasticceria a Bagnara Calabra, continua la tradizione familiare producendo il celebre torrone che ha ottenuto il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Tipica) dell’UE. Un prodotto artigianale, genuino, dal sapore antico prodotto in numerosi gusti (cioccolato, alla cannella, al bergamotto calabrese, melato, ostiato, all’arancia) che ha da sempre, conquistato il territorio calabrese e non solo.



“Sin da ragazzino, ero affascinato da questo mestiere, osservavo mio padre in laboratorio, l’attenzione e la cura che metteva in ogni creazione dolciaria – ci racconta il titolare Vincenzo -. Una passione che mi ha travolto e che, dal 1986, porto avanti con l’aiuto, oggi, dei miei figli. Il torrone, come i panettoni, il dolce Pastusu e le pizze di San Martino per il periodo natalizio, tutti rigorosamente artigianali, sono solo alcuni dei prodotti di punta della pasticceria. La nostra affezionata clientela infatti, apprezza molto i piparelli, biscotti da accompagnare con un vino da dessert, le paste di mandorla, le susamelle, le scorzette d’arancio, i fichi secchi ricoperti di cioccolato, i mostaccioli e la pasticceria fresca creata solo con materie di primissima qualità”.

Le bontà del maestro pasticcere sono note anche all’Estero tant’è che il team Cundari effettua spedizioni in tutto il mondo usando i corrieri più efficienti. Nel tempo, Vincenzo, lavoratore instancabile, un vero perfezionista, ha fatto dell’eccellenza e della qualità i propri principi cardine che hanno contraddistinto la sua attività ottenendo importanti riconoscimenti.



“Lavoriamo ogni giorno per migliorare i nostri prodotti e soddisfare le richieste dei consumatori – aggiunge il pasticcere reggino -. Sono 50 anni che dedico la mia vita a tempo pieno a questo meraviglioso mestiere, molto impegnativo ma bello se lo si fa con dedizione, attenzione e cura dei particolari. Ero nel direttivo dell’Apar sino a qualche tempo fa e ho scelto di lasciare il posto ai giovani perché loro sono il nostro futuro e meritano un’opportunità per mostrare quanto sia bella e ricca di professionisti questa terra”.

Il maestro Cundari, non solo con le creazioni culinarie ma anche con le sue parole, dona un tocco di dolcezza ad una Regione che, oltre a contare su una produzione dolciaria d’eccellenza capace di offrire un ventaglio di proposte perfette per tutti i giorni, vanta validi professionisti che, con sacrificio e impegno, sono diventati i veri portavoce della tradizionale pasticceria nel mondo.