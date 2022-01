Protocollo d’intesa tra il Comune di Roccella e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli per l’alaggio delle imbarcazioni dei migranti ormeggiate al Porto delle Grazie

Direzione Regionale della Calabria rendendola autonoma dalla precedente gestione interregionale avente sede a Napoli – in virtù della nuova realtà ha inteso aprire a Roccella un Ufficio delle Dogane, proprio in questi giorni in fase di attivazione, con l’obiettivo di gestire al meglio, tramite un presidio fisso, le delicate e complesse attività legate agli alaggi e allo smaltimento dei natanti.

L’accordo stipulato tra ADM e Comune di Roccella ha certamente il pregio di coniugare tempestività ed economicità delle operazioni volte a liberare le banchine: in sole 48 ore dalla richiesta di ADM, la gru messa a disposizione dal Comune consentirà – a costi sostanzialmente irrisori (poche centinaia di euro suddivise tra i due Enti a fronte delle molte migliaia occorrenti per singola operazione eseguita dai privati) – di ripristinare condizioni di normalità nel sedime portuale, con evidenti benefici anche sotto il profilo della sicurezza ambientale: un illuminato esempio di cooperazione istituzionale capace di generare soluzioni virtuose per l’intera comunità.

Il Direttore Generale ADM Marcello Minenna, che guida ad interim anche la Calabria, esprime compiacimento per il risultato raggiunto: “I recenti sconvolgimenti politici verificatisi in alcuni paesi del Medio Oriente, dell’Asia meridionale e del Nord Africa, hanno avuto, tra gli altri, come effetto diretto, la fuga di innumerevoli cittadini extracomunitari dai luoghi di origine per sottrarsi alle conseguenze di eventi anche sanguinari. Costoro hanno viaggiato e viaggiano a bordo di imbarcazioni, spesso precarie, con le quali fanno ingresso nei porti italiani e, nello specifico, nei porti della Calabria meridionale. ADM ha reagito prima con l’istituzione della Direzione Regionale della Calabria e la nomina di dirigenti a presidio dei suoi uffici e subito dopo rendendosi disponibile a gestire con le proprie donne e i propri uomini – nonostante la delicata fase di start up che caratterizza l’avvio di ogni nuova articolazione amministrativa – le varie fasi dell’attività con la nuova procedura concordata con gli altri soggetti istituzionali coinvolti”.

“L’idea di istituire un ufficio ADM a Roccella – aggiunge Minenna – è figlia di questa esigenza e ha il vantaggio di colmare una lacuna: istituire un presidio ADM in un territorio, quello della fascia jonica reggina, che ne era totalmente sprovvisto. In pochi