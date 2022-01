A Siderno il 28 gennaio assemblea dei comuni della Locride

Venerdì 28 Gennaio alle ore 11:30 presso la sala consiliare del comune di Siderno si svolgerà una assemblea dei comuni della Locride indetta dal presidente dal presidente dell’Unione dei Comuni avv. Caterina Belcastro sindaco del comune di Caulonia per la illustrazione dello stato di avanzamento della iniziativa di rifunzionalizzazione della Oncologia dell’Ospedale di Locri.

I sindaci dei 42 Comuni della Locride riceveranno una delegazione dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul Cancro composta dal presidente prof. Massimo Federico, dal responsabile per la Regione Calabria dott. Attilio Gennaro e dall’architetto Franco Maghenzani, responsabile della esecuzione del progetto esecutivo dell’opera, in accordo con la ASP di Reggio Calabria.

Durante l’incontro verrà presentato anche il promo manifesto realizzato per sostenere l’iniziativa “DAI UN VOLTO AD UN SOGNO”.

La campagna di sensibilizzazione e sottoscrizione per la realizzazione del progetto è partita in sordina ai primi di Dicembre ed ha già consentito di superare l’obiettivo di raccogliere 10.000 euro entro fine Dicembre.

Entro la fine di Giugno la Sede della Locride della Associazione Angela Serra si è impegnata a raccogliere ulteriori € 100.000, necessari per la realizzazione del progetto esecutivo da consegnare alla ASP (RC) per una sua valutazione finale,.

Ed in caso di approvazione definitiva l’Associazione si impegnerà a reperire tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera, che potrà consentire ad un sempre maggior numero di persone di potersi curare bene, nella propria terra, e con il MARE INTORNO.

All’iniziativa hanno già aderito diverse figure istituzionali della politica e della società civile tra cui il Calabrese Pierpaolo Bombardieri segretario nazionale della UIL ed il noto giornalista gioiosano Tommaso Labate, entrambi entusiasti e determinati affinché dal sogno si passi alla realtà.