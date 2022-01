180 milioni per gli asili nido in Calabria, Cannizzaro: “Il Ministro ha pienamente rispettato gli impegni!”

“Dai fondi del PNRR la Calabria riceverà oltre 180 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido. Un impegno che Mara Carfagna aveva rimarcato nel corso della conferenza stampa dell’1 ottobre 2021 proprio a Reggio”.

Ad annunciare l’ennesimo impegno preso e mantenuto è l’On. Francesco Cannizzaro, che da Responsabile per il Sud di Forza Italia si interfaccia quasi quotidianamente con il Ministro per la Coesione territoriale.

“È un notevole passo in avanti rispetto al passato, indispensabile per ridurre quel gap con le altre Regioni del Paese in un settore decisivo dal punto di vista sociale ed economico. Un risultato che va ascritto alla caparbietà e alla capacità di sintesi del ministro Carfagna ed all’impegno dei deputati di Forza Italia, da sempre attenti alle esigenze specifiche dei territori”.

“La quota dei fondi destinati alle Regioni del Sud per questo specifico investimento è più del 55 per cento – afferma il parlamentare reggino – oltre 1,3 miliardi di euro. La svolta per il Meridione da tutti noi invocata pian piano sta avvenendo… e non è un caso che ciò accada proprio quando a dirigere certi ministeri siano appunto esponenti di Forza Italia. Capacità e voglia di fare premiano sempre!”.