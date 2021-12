Versace: “2022 sia anno di ricostruzione”

Di seguito il messaggio di fine anno diffuso dal Sindaco metropolitano ff, Carmelo Versace.

Care concittadine e cari concittadini metropolitani,

lascio a Voi con queste poche parole il nostro augurio per il nuovo anno, perché sia un anno di vera ricostruzione e di rinnovata solidità.

Abbiamo dovuto fare i conti con paure, incertezze e realtà sconosciute. Abbiamo lottato e abbiamo sofferto, tutti noi insieme al mondo intero e, oggi, possiamo dire di aver acquisito una nuova coscienza e un nuovo spirito di comunità, che ci consentono di affrontare il nuovo anno con maggiore serenità, perché conosciamo cosa abbiamo di fronte. Sappiamo di avere gli strumenti per affrontare e per convivere con una pandemia che ci ha profondamente cambiato, ma che, nello stesso tempo, ci ha dato modo di riflettere e di comprendere quanto sia importante il ruolo di ognuno di noi in un’ottica di collettività.

Noi continueremo a lavorare per la nostra Città metropolitana, lo faremo con una rinnovata sensibilità ed una rinnovata consapevolezza delle potenzialità e soprattutto dell’importanza di supportare un’economia locale, ancora una volta messa a dura prova. È ora di guardare lontano e di immaginare la nostra Città che verrà, come un unico grande territorio in cui le differenze e le peculiarità di ogni parte di esso, contribuiscano a crearne la straordinarietà e l’eccezionalità. Abbiamo le risorse che giungono dal PNRR, abbiamo la responsabilità di dover dare il massimo, ma soprattutto abbiamo la grande umanità del nostro tessuto sociale, che siamo certi si metterà in gioco insieme a noi, in un confronto costante, verso un nuovo inizio.

I nostri più sentiti auguri, dunque, di serenità e pace, di coraggio e di speranza, per un 2022 che ci permetta di ricominciare a credere e di divenire protagonisti del nostro futuro, costruendo la nostra nuova storia.

Il Sindaco ff