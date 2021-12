Una delegazione del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria ricevuta dalla vice presidente della Regione

Una delegazione del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria è stata ricevuta presso la sede della Cittadella Regionale “Jole Santelli” dal Vice presidente della Giunta Regionale, dr.ssa Giuseppina Princi, appositamente delegata dal Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto.

Nel corso dell’incontro, che si è rilevato molto proficuo e costruttivo, sono state discusse diverse tematiche quali:

1) la legge Regionale sull’autismo;

2) I servizi sociali, piani di zona, conferenze dei sindaci;

3) le modifiche della DGR 503/2019 riguardo il regolamento delle strutture e strutture e servizi sociali;

4) l’applicazione in Calabria della Legge 112/2016, meglio conosciuta come la Legge del “dopo di noi”;

5) Il bando scuole e inclusione;

6) l’aggiornamento e modifica della LR 27/a085 sul diritto allo studio;

7) la formazione e l’inserimento lavorativo per le Persone con Autismo e disabilità intellettivo-relazionali compreso i percorsi dell’alternanza scuola-lavoro;

8) le funzioni delle Pari Opportunità e Garanzia delle Disabilità;

9) la fruizione da parte delle famiglie di persone con disabilità di appositi Voucher.

Dopo un sereno e costruttivo confronto su tali importanti tematiche che investono l’autismo e le famiglie che vivono i disagi in prima persona, con il vice presidente Princi, che come assessore ha anche la delega, tra le altre, della Pubblica istruzione, lavoro e formazione professionale, si è anche discusso delle “Linee guida per l’avvio dei centri polivalenti per i giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità” con bisogni complessi nella Regione Calabria elaborate dal settore.

I rappresentanti del Comitato Uniti per l’Autismo si sono dichiarati disponibili a fornire, nei tempi assegnati, le proprie osservazioni in merito a tali importanti linee guida, osservazioni che sono stati, per altro, formalmente richiesti dall’assessore delle Politiche sociali.

Per il Comitato UNITI PER L’AUTISMO CALABRIA

Alfonso Ciriaco, Oltre l’Autismo OdV (Catanzaro)

Angela Villani, Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo Onlus(Reggio C.)

Anna De Caro, Le Terre di Mare con Federico OdV (Cetraro – CS)

Annamaria Lucchino, Oltre l’Autismo OdV (sez. Lamezia)

Enrico Mignolo, io autentico OdV (Vibo Valentia)

Esperia Piluso, Oltre le Barriere Onlus – Sez.Autismo (Roggiano Gravina CS)

Luigi Lupo, Calcia l’Autismo Aps (Cetraro – CS)

Paola Giuliani, io autentico OdV (sez. Cosenza)

Sandro Longo, La Casa delle Fate OdV (Cosenza)

Stefania Carofiglio, Il Filo di Arianna Onlus (Cosenza)

Teresa Di Marco, Dimmi A… OdV (Scalea – CS)