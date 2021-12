Reggio Calabria – Natale al Museo Diocesano: calendario eventi

Nella chiesa del Santo Cristo (in via Miraglia, di fronte alle Poste centrali) sarà possibile visitare, per il sesto anno consecutivo, il Presepe meccanico di Ninì Sapone. Alla disponibile ospitalità dei confratelli dei Bianchi e alla generosità dei figli dell’indimenticato presepista reggino si deve l’apertura alla città del piccolo grande capolavoro di Ninì, l’opera che per anni ha affascinato e catturato l’attenzione di bambini e adulti di ogni età.

La chiesa del Santo Cristo sarà aperta e il Presepe meccanico visitabile martedì 14, 21 e 28 dicembre dalle 16 alle 20 grazie alla presenza e alla guida di quanti operano nell’ambito di tre straordinarie realtà cittadine, coinvolte in collaborazione con la Caritas diocesana di Reggio-Bova. Nei tre martedì di Natale al Presepe meccanico si alterneranno giovani e volontari di Agiduemila, dell’Help Center “Casa di Lena” e del Centro di ascolto e solidarietà “Mons. Italo Calabrò” (Suore Francescane Alcantarine): sarà occasione preziosa di incontro e conoscenza dell’attività di associazioni presenti da anni sul territorio reggino in favore di persone con disabilità fisica e/o mentale o in situazioni di disagio economico e sociale, anche nelle periferie urbane.

Ai bambini il Museo diocesano riserva un evento speciale domenica 22 dicembre h 17: appuntamento alla chiesa del Santo Cristo per visitare il Presepe meccanico assieme ai propri genitori e poi trasferirsi in Museo per una Festa di Natale loro dedicata (prenotazione obbligatoria).

A tutti è rivolto l’incontro in programma online mercoledì 15 dicembre h 18: Rosa Giorgi, storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano, interverrà sul tema “Il Presepe nell’arte. Viaggio nell’iconografia della Natività”. Sarà possibile partecipare collegandosi su ZOOM (per link e credenziali si scriva all’indirizzo info@museodiocesanoreggiocalabria.it ) o seguendo la diretta streaming trasmessa sulla Pagina Facebook del Museo diocesano. L’evento è promosso dal Museo diocesano assieme al MEIC di Reggio Calabria, in collaborazione con gli Uffici Scuola e Catechistico diocesani (invito a partecipare è rivolto, in particolare, a insegnanti e catechisti).

Fino al 5 gennaio 2022 in Museo sarà possibile visitare la Mostra di presepi dall’Italia e dal mondo, appartenenti alla Collezione Sapone: tutti i giorni dal martedì al sabato h 9-13 con apertura pomeridiana venerdì h 15-19 (esclusi prefestivi).