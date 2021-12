Reggio Calabria, l’VIII Congresso Provinciale della CISL-SLP conferma Francesco Giunta Segretario Generale

come la nostra deve entrare in quella della condivisione responsabile, scegliendo insieme ai nostri iscritti il percorso da seguire. Siamo soddisfatti per aver ottenuto 1800, a livello nazionale, tra assunzioni, trasformazioni da part-time a full-time e sportellizzazioni” ha sostenuto il Segretario nazionale CISL-SLP Vincenzo Cufari, ribadendo l’importante ruolo dell’organizzazione della quale è alla guida nel difendere i diritti dei postali italiani.

”Mentre in altre realtà del Paese i lavoratori vengono licenziati, in Poste Italiane si rinnova il CCNL. Ciò significa che c’è una buona rappresentanza sindacale” ha rivendicato con orgoglio la Segretaria Ust generale CISL di Reggio Calabria Rosy Perrone, auspicando inoltre una maggiore partecipazione dei giovani alle attività sindacali e politiche.

”Abbiamo blindato alcuni diritti acquisiti che l’azienda avrebbe voluto intaccare. E in alcuni casi li abbiamo anche migliorati. Anche con la pandemia, garantendo grande attenzione alla sicurezza ed evitando decurtazioni economiche o cassa integrazione come in altre realtà” è stato il modo nel quale il rieletto Segretario Generale, Francesco Giunta ha riconosciuto l’impegno della SLP a livello nazionale e locale, nel corso del suo più esteso intervento contraddistintosi per altri argomenti rilevanti, tra i quali le politiche attive e il rinnovo del CCNL.