Reggio Calabria – L’essenza del sapore nelle bontà del maestro pasticcere Beninato

di Grazia Candido – Il suo sogno era di aprire un giorno una pasticceria, essere lui il “guru” del laboratorio e creare tante buone specialità per la sua città.

Giovanni Beninato, titolare della pasticceria “Piccole Golosità” sita a Sbarre Centrali n.285/C, tornasse indietro, rifarebbe tutto ciò che lo ha portato ad essere un abile e apprezzato pasticcere perché “vedere la soddisfazione dei miei clienti, è il dono più bello”.



“Finita la scuola dell’obbligo, ho iniziato a lavorare in un laboratorio per cercare di imparare un mestiere che richiede tanti sforzi fisici, mentali, economici – afferma il maestro pasticcere -. Nel giugno del 2014, ho aperto la mia attività in Via Sbarre Superiori, vicino la caserma dei Vigili del Fuoco e, da un anno, mi sono trasferito a Sbarre Centrali in una location rinnovata negli arredi interni ed esterni. Insieme a mia moglie Vera, mando avanti con entusiasmo e passione, una azienda familiare nella quale sta facendo i primi passi anche mia figlia. Spero possa innamorarsi di questo mestiere come è successo a me perché è vero che è tanto faticoso ma, alla fine, se ci credi, puoi diventare davvero un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’arte dolciaria”.



Il segreto della pasticceria Beninato è la combinazione di ingredienti di qualità, una sapienza rigorosa e la fantasia sempre rinnovata che si ritrova in tutti i prodotti dolciari.

Il cliente ha l’imbarazzo della scelta per l’ampia varietà di prodotti artigianali che vengono preparati quotidianamente.



“Offriamo specialità fresche e genuine che regalano gustosissimi momenti conviviali per tutte le occasioni – aggiunge il pasticcere -. La scelta delle materie prime è sempre orientata verso ingredienti che arrivano direttamente dal produttore al consumatore. Durante le festività natalizie, puntiamo molto sui torroni, petrali, panettoni ma anche la pasticceria e i semi freddi sono richiestissimi. Le nostre produzioni sono molto apprezzate all’Estero tant’è che le mie creazioni dolciarie, dalle paste secche a quelle di mandorla, i piparelli, lo stomatico oltre alle specialità natalizie, sono reperibili a Parigi”.



Giovanni, quando racconta la sua storia, dietro il suo sorriso, prova a nascondere la fatica di aver lavorato in laboratorio 15 ore, spesso non torna nemmeno a casa per riposarsi un po’ perché “i clienti meritano di avere sulle loro tavole prodotti freschi, genuini, capaci di firmare tutti i loro momenti speciali”.



Le dolci creazioni del maestro pasticcere Beninato sono vere e proprie “sculture artistiche” che riescono a conquistare anche i palati più esigenti provocando un’inimitabile esplosione di sapori e gusto.