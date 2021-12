Reggio Calabria – Il prossimo appuntamento del Cis della Calabria

Il Centro Internazionale Scrittori e la Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria, in occasione delle festività di Natale, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 17:30, presso la Sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, promuovono l’incontro dal titolo “Aspettando il Natale, riflessioni e letture” con gli allievi della Scuola di Musica “G. Verdi”. L’iniziativa oltre ad essere motivo di aggregazione sociale e occasione per uno scambio di auguri è un momento di meditazione sui contenuti eterni ed universali del messaggio d’Amore di Gesù. Nonostante il Natale abbia assunto aspetti e usanze volte al consumismo è sempre una festa religiosa dove la pace e l’amore sono i simboli che devono essere sempre presenti nel cammino dell’umanità. Apriranno l’incontro gli interventi di don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, Sergio Romeo, presidente della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria. Tutti i presenti potranno leggere e commentare proprie opere aventi per tema il Natale.