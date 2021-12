Reggio Calabria – Il giovane pasticcere Marcianò punta di diamante della gelateria Matteotti

di Grazia Candido – E’ giovane e già ha fatto parlare di sé entrando lo scorso Settembre tra i finalisti al principale torneo internazionale di categoria “Gelato festival World Masters” dove hanno partecipato circa 1000 gelatieri italiani.

Un’esperienza importante per il 31enne Gianluca Marcianò, pasticcere di punta della “Gelateria Matteotti” che è riuscito a ritagliarsi un posto nella nota kermesse di Bologna facendo conoscere tra i migliori gelati, il suo “Kalavria”.



Ma non è finita qui, perché il giovane reggino è pronto a realizzare un altro grande sogno e far conoscere all’estero la sua città natale e i suoi buoni prodotti.

“Mi piacerebbe vincere la Coppa del mondo della Gelateria per portare a casa un riconoscimento che onora il mio lavoro e la mia Reggio – afferma il capo pasticcere -. Sin da adolescente, avevo le idee ben chiare: ho scelto di frequentare la scuola di pasticceria a Brescia per entrare a far parte di un settore tanto bello e creativo quanto difficile. Lavorare per il team Matteotti è sicuramente un’ottima opportunità di crescita e proprio dentro il laboratorio, si mescola l’inventiva della modernità alla tradizione. Un binomio indissolubile necessario per realizzare le nostre specialità caratterizzate da materie prime selezionate quotidianamente”.



Oltre ai prodotti natalizi e ai panettoni classici, rigorosamente artigianali con lievitazione lenta e naturale, lievito madre e ingredienti di eccelsa qualità, la gelateria Matteotti ha voluto stupire la sua clientela con i Panettoni ai tre cioccolati, Panettone dello Stretto, Fichi e cioccolato bianco, Pistacchio, Mandarino, Sacher e albicocca. Ma tante sono le bontà da degustare e portare a tavola per le festività.

Tecniche di lavorazione artigianali, amore per il proprio lavoro e il piacere di condividere la felicità di chi si concede un peccato di gola così coinvolgente come solo il gelato regala, sono le caratteristiche da seguire secondo Gianluca che sottolinea: “Capire i gusti della gente è importantissimo. Per questo è indispensabile investire in conoscenze tecniche e quindi, frequentare corsi di formazione, corsi di aggiornamento, leggere e studiare libri e riviste di settore. Una volta acquisito un buon livello di professionalità, si inizierà a raccogliere quello che si è seminato”.