Reggio Calabria – Il Cis promuove la conferenza: Una sana alimentazione come stile di vita

“Una sana alimentazione come stile di vita” è il titolo della conferenza, promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, che avrà luogo, mercoledì 15 dicembre alle ore 17:30, nella sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria. Aprono la manifestazione gli interventi di don Nuccio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Relatore dell’incontro sarà il prof. Salvatore Chiricosta, già Ordinario di Scienze Merceologiche del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, docente di Merceologia dei prodotti agroalimentari e salutistici Dipartimento di Farmacia, Scienze della salute e nutrizione dell’Università della Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Salvatore Chiricosta è autore di numerose pubblicazioni, il volume “Le principali filiere agroalimentari”, pubblicato dalla Casa Editrice Print Colors, può, sicuramente, essere di aiuto per rispondere ai numerosi interrogativi e alle molte perplessità che, spesso, ci assalgono nell’acquistare questo o quel determinato prodotto alimentare. La conferenza si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni e alle regole attualmente in vigore per contrastare la pandemia da Corona virus.