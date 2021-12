Reggio Calabria – Grande successo al Castello Aragonese per la Mostra di Arte in Movimento

Un Natale all’insegna dell’arte e dei colori vede protagonista il gruppo libero reggino Arte in movimento.

Inaugurata ieri la Mostra di Arte in Movimento, al taglio del nastro il Presidente della Commissione Bilancio Mario Cardia che è’ intervenuto dichiarandosi entusiasta per l’iniziativa e ringraziando tutti i soci di Arte in Movimento e la legale rappresentante Rosa Lia Amore.

Il gruppo Arte in movimento è già al secondo evento natalizio 2021, impegnato in una mostra artistica allestita nel magico e misterioso contesto del Castello Aragonese di Reggio Calabria. Con il patrocinio del Comune reggino, la mostra sarà visitabile fino al 28 dicembre, giorni impregnati di arte, forme e colori che ci attendono nell’atmosfera fiabesca del castello dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e nell’orario pomeridiano dalle 15.30 alle 19.00.

L’ iniziativa del gruppo Arte in movimento e’ coordinata dall’artista e prof.ssa Rosa Lia Amore, mentre la presentazione della mostra