Reggio Calabria – Al via “Passione per la lettura”, mostra libraria e filatelica

Passione per la lettura

” è il tema della mostra libraria e filatelica che sarà inaugurata

martedì 7 dicembre alle ore 10,00 presso la Villetta De Nava.

L’iniziativa si inserisce nel più complessivo “

Progetto Jean De La Fontaine

” promosso dal Comune di Reggio Calabria, dal Garante per l’Infanzia della Città Metropolitana, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla stessa Biblioteca De Nava con il patrocinio del Consolato Generale di Francia

La letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, sia in prosa che in versi, copre un arco amplissimo della vita di un bambino/bambina e di un adolescente, dai primi anni ai diciotto, data che segna l’ingresso nella maggiore età, ragione per cui la scelta del materiale librario e filatelico si presenta abbastanza ardua comprendendo testi diversi, ora dedicati in maniera scoperta all’infanzia (

Winnie the Pooh

di

Alan Alexander Milne, “

La collina dei conigli

”

di Richard Adams

,

il

Peter Rabbit

di Beatrix Potter)

e all’adolescenza ora aventi invece per protagonisti della storia narrata dei bambini o degli adolescenti (è il caso, per citare solo alcuni autori, della canadese Lucy Maud Montgomery, autrice del romanzo

“Anna dai capelli rossi

”,

di

Heidi

della svizzera

Johanna Spyri

, di

Pippicalzelunghe

della svedese Astrid Lindgren e della sua concittadina Selma

Lagerlöf

– Premio Nobel 1909 –

autrice de

“

Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson

”,

dell’inglese Charles Dickens con

David Copperfield

e

Oliver Twist,

dello statunitense Mark Twain con le “

Avventure di Tom Sawyer

” e le “

Avventure di

Huckleberry Finn

” ,

di Louisa May Alcott con

Piccole Donne

, dello stesso Edmondo De Amicis con “

Cuore

”, di Carlo Collodi con

Pinocchio

, di Gianni Rodari, di

Roald Dahl con i suoi numerosi romanzi “

Mathilde

”, “

La fabbrica di cioccolato

”, “

gli sporcelli

” . Testi che si presentano spesso

come “

romanzi di formazione

”. Accanto a tali opere un ruolo importante rivestono i romanzi di avventura (Robert Luis Stevenson, peraltro autore dell’inquietante “

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”,

con “

L’isola del tesoro

”, Jules Verne, il nostro Emilio Salgari,

Rudyard Kipling

), i romanzi storici e di cappa e spada (l’

Ivanhoe

dell’inglese Walter Scott, il Dumas autore dei “

Tre Moschettieri

”, Theophile Gautier autore del

Capitan Fracassa

); quelli di fantascienza e di orrore – pensiamo al

Frankestein

di Mary Shelley e al

Dracula

di Bram Stoker- presenti un tempo nella fascia di età più prossima ai diciotto anni e comunque fatti conoscere negli anni Sessanta/Settanta dall’unico canale televisivo attraverso la trasmissione di film degli anni 30’, rigorosamente in bianco e nero; i polizieschi con l’investigatore per eccellenza, Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e gli altri fatti conoscere sempre dalla televisione alla più vasta platea di adulti e giovani. Altri testi “fantastici” (fantasy) di sicura lettura sono stati invece l’effetto di pellicole cinematografiche di enorme successo (

l’Harry Potter

della

J. K. Rowling

, il “

Signore degli Anelli

” di Tolkien, le “

Cronache di Narnia

di Lewis). Occorre anche aggiungere che un qualsiasi testo letterario, come avviene per le favole/fiabe, si presta a letture e interpretazioni molto più complesse e articolate, persino psicanalitiche, come nel caso di “

Alice nel paese delle meraviglie”

di Lewis Carrol o del “

Piccolo principe

” di

Saint-Exupéry o del

Peter Pan

(il ragazzo che non voleva crescere) di

J

. M. Barrie

. E’ evidente che nell’arco di un età che dall’anno zero raggiunge i diciotto le letture dei bambini che diventano adolescenti e giovani si dispiegano in maniera prodigiosamente diversa a seconda della maturità personale di ciascuno e del contesto familiare e sociale in cui il bambino-adolescente vive; un contesto che si presenta ora più ora meno ricco di stimoli alla lettura e che è impegno della scuola e delle attività culturali promosse sul territorio favorire.