Reggio Calabria – Al via le iniziative natalizie di Incontriamoci Sempre

L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato è lieta di

comunicare il ricco programma delle attività natalizie:

si parte domenica 12 dicembre, ore 18.00 con la cerimonia di premiazione

del Concorso Nazionale di Poesia “Francesco Chirico”, che si terrà

presso la Sala Museo “Il Ferroviere” della stazione FS di S.Caterina,

seguita da degustazione di prodotti tipici del territorio.

Lunedi 20 gennaio, ore 19.30, avrà luogo il “Concerto di Natale”, sotto

l’Altare della Chiesa di S.Domenico di Reggio Calabria: i canti della

tradizione del nostro Natale con un Cast di primo Piano e la conduzione

di Marco Mauro. Parteciperanno gli artisti Mimmo Cavallaro, Il duo

Zagari Macheda, Aurelio Mandica, i Zampognari di Cardeto e Giovanni

Tripodo.

Domenica 26 dicembre sarà la volta della classica “Tombolata Benefica di

S. Stefano”, che si terrà presso l’Auditorium “Don Orione” della

Basilica di S.Antonio a Reggio Calabria, con inizio alle ore 20.30. Con

l’occasione, ringraziamo tutte le Aziende che, come sempre, non fanno

mancare il proprio contributo in termini di prodotti: sono previsti,

infatti, ricchissimi premi per poter realizzare i progetti di

solidarietà che INCONTRIAMOCI SEMPRE porta avanti da oltre venti anni.

L’Epifania è il cuore dell’Associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE, con due

eventi d’eccezione: il 5 gennaio 2022, la visita al reparto di Pediatria

del G.O.M. di Reggio Calabria, con la consegna di giocattoli e dolciumi

per i bambini ricoverati; il 6 gennaio l’appuntamento più atteso da

grandi e piccini “Il Treno della Befana” con protagonista l’amata

vecchina che viaggerà dalla Stazione di Reggio Calabria Centrale fino al

quella di S.Caterina, dove donerà gratuitamente giocattoli ed i dolciumi

a tutti i bambini. Prevista animazione e giochi, probabile la presenza

di alcuni mezzi in piazza.

Ultima chicca, ma solo in termini temporali, la Tombolata Benefica di

Domenica 9 gennaio, alle ore 18.00, presso la Sala Museo FS “Il

Ferroviere” della stazione di S.Caterina.

Si rammenta che la nostra associazione non richiede alcun contributo a

enti o amministrazioni, il nostro Grazie per le iniziative Natalizie va

agli amici imprenditori, che rappresentano la vera eccellenza della

Calabria.

Un grazie a chi sostiene la nostra passione e le attività della

benemerita INCONTRIAMOCI SEMPRE.

Tutti gli eventi si svolgeranno secondo le normative vigenti in materia

di prevenzione dal Covid-19, gli ingressi saranno consentiti, con

mascherina, solo ai possessori di Green Pass.

Il Direttivo