Parco Aspromonte: presentati due progetti nell’ambito dei Contratto Istituzionale di Sviluppo “Calabria”

Sono i due progetti presentati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nell’ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo Calabria (CIS), efficace occasione per la crescita delle aree interne, attraverso la promozione di un’offerta turistica sostenibile e la salvaguardia del patrimonio naturalistico.

“Da costa a costa attraverso i luoghi della fede” e “Diga del Menta ed annesse aree circostanti”, sono le schede di intervento presentate alla Regione dal Parco Nazionale dell’Aspromonte, elaborati che inglobano aspetti paesaggistici, ambientali, culturali e turistici, con l’obiettivo di valorizzare luoghi unici e renderli sempre più appetibili alla fruizione dei visitatori.

Gli interventi per la valorizzazione dell’area della diga del Menta, fino al comprensorio di Gambarie, sono orientati alla tutela naturalistica e alla fruizione sostenibile dell’invaso, nell’ottica di un turismo lacustre che rappresenta un’importante settore delle attività turistico-ricreative. L’idea progettuale per la creazione di un polo di attrazione turistica del lago del Menta, salvaguardando la piena efficienza e sicurezza dell’infrastruttura idraulica, è stata sviluppata per creare un’offerta differenziata per il turismo all’aria aperta, che possa soddisfare diversi target di domanda (escursionistica, sportiva, ricreativa e relax) in tutte le stagioni dell’anno. L’idea si articola nella creazione di un’area attrezzata per lo sport e la ricreazione all’aria aperta nei pressi della diga; la riqualificazione della strada circumlacuale per il mantenimento della sua efficienza per il funzionamento dell’infrastruttura idraulica e per promuoverne una fruibilità differenziata in condizioni di sicurezza; la sistemazione del sentiero che dalla diga porta alle Cascate Maesano; la creazione di un piccolo Centro visitatori presso gli edifici della diga dotato di servizi igienici e la produzione di materiale informativo per pubblicizzare il Lago e le attività previste dal progetto.

Il progetto “da costa a costa attraverso i luoghi della fede”, vuole esaltare la bellezza del territorio, attraverso la valorizzazione delle peculiarità archeologiche, paesaggistiche, culturali e geologiche. Dal Tirreno allo Jonio, dallo Scoglio dell’Ulivo di Palmi alla villa Romana di Casignana, un viaggio senza eguali dove nella maestosità naturalistica dell’Aspromonte si incastonano i luoghi di fede. Un percorso escursionistico a 360 gradi, lontano dai tragitti più convenzionali, ispirato ai principi del turismo responsabile e sostenibile, un susseguirsi di incontri tra la storia antica e gli elementi di biodiversità che caratterizzano il Parco Nazionale,