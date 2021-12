Nuove norme Super Green Pass, cosa cambia dal 6 dicembre

La Calabria è a rischio zona gialla. Tuttavia, l’annuncio di Occhiuto relativo all’obbligo di mascherina all’aperto equipara quasi già da lunedì 6 dicembre la regione a quel livello di restrizioni. Sì, perché è la stessa data in cui entrerà in vigore il Super Green Pass e l’estensione del Green Pass standard.

Super Green Pass: come averlo e scaricarlo

Il Super Green Pass è riservato a chi è guarito dal Covid da al massimo sei mesi o da chi ha ricevuto la seconda o la terza dose da al massimo nove mesi. Viene rilasciato anche quindici giorni dopo l’eventuale prima somministrazione. Per il Green Pass standard si può anche effettuare un tampone molecolare (con valenza 72 ore) o antigenico (48 ore).

Estensione Green Pass Standard: le novità

Bisognerà avere effettuato almeno un tampone (se non si è vaccinati o guariti) per prendere il bus in città, la metro o i treni regionali, così come aliscafi e traghetti. . In precedenza il vincolo riguardava unicamente aerei, treni a lunga percorrenza. Sarà necessario avere il Green Pass standard anche per accedere a spogliatoi di centri sportivi all’aperto.

La certificazione verde (Anche con tampone) resta, inoltre, requisito minimo per partecipare a eventi privati come matrimoni e banchetti e per andare al lavoro (al netto, ovviamente, di quelle categorie per le quali è previsto l’obbligo).

Super Green Pass: dove serve

Il Super Green Pass, dunque bisognerà essere vaccinati o guariti, diventa requisito minimo per per andare allo stadio, al cinema, usufruire del servizio al tavolo in bar e ristoranti al chiuso, partecipare a cerimonie ed eventi pubblici, così come per andare in discoteca.

In zona gialla (e la Calabria rischia di andarci presto, se il trend non si inverte) non è più valido il limite di quattro persone al tavolo quando si è in possesso di Super Green Pass.

In arancione tornano tutte le restrizioni per i non vaccinati

Nell’ipotetico e ci si augura scongiurabile orizzonte di zona arancione, i non vaccinati dovrebbero sottostare a tutte le restrizioni previste per quel livello epidemiologico. Bar e ristoranti off limits, al netto di asporto e consegna a domicilio. Allo stesso modo bisognerà rispettare il divieto di spostamento dal proprio comune, a meno che non si abbiano motivi di lavoro, salute o necessità.

Per chi ha il Super Green Pass cambierà poco o nulla anche in arancione e praticamente tutto resterà aperto.

Le limitazioni relative ai vari tipi di Green Pass n sono applicate a chi ha meno di 12 anni.