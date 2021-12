Natale in Auditorium, a Caulonia un dicembre ricco di eventi

Si accendono le luci sul palcoscenico dell’Auditorium A. Frammartino per regalare emozioni ed una magica atmosfera di festa. La musica leggera aprirà il cartellone natalizio la sera dell’8 dicembre con il concerto dei Neri per Caso, il sestetto vocale a cappella più importante del panorama musicale italiano. Il 10 dicembre di scena la musica popolare con Lomax Project, produzione originale del KTF. Il 15 dicembre i Flexi Brass Quintet, un quintetto di ottoni e percussioni locridei che riproporranno le più note musiche natalizie.

Il 16 dicembre, per piccoli e famiglie lo spettacolo teatrale tratto da A. Christmas Carol di C. Dickens regalerà una dolce atmosfera natalizia. Il 18 dicembre la chitarra incontra il clavicembalo e gli archi in un concerto d’effetto “Emozioni tra le corde”. Il 21 dicembre tra lirica e danza lo spettacolo “Noti liriche a passo di valzer”. Arriva il grande Gospel americano il 27 dicembre con i Note Brown & One Voice. Il 28 l’orchestra popolare del kTF nella produzione originale “Muntagni”. Il 30 dicembre sarà ritmo con la musica di Armando Quattrone. Infine, non mancheranno gli appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie ed ai piccoli con proiezioni a tema e l’incontro con Babbo Natale. Ogni gusto musicale troverà la sua soddisfazione grazie ad una ricca e variegata proposta musicale che allieterà le feste cercando di superare, in tutta sicurezza, la chiusura e gli effetti devastanti della pandemia. L’Amministrazione Comunale di Caulonia continua a puntare sulla cultura, per regalare sorrisi e serenità. Ritorniamo a teatro, il teatro è vita.

L’Amministrazione comunale di Caulonia