Imprese e scuola insieme per il PMI DAY 2021

Anche quest’anno il PMI DAY ha riscosso un grandissimo successo. Il consueto appuntamento giunto alla sua XII Edizione, voluto e organizzato da Piccola Industria Confindustria, ha avvicinato gli studenti degli Istituti Superiori calabresi alle aziende, che hanno aperto le proprie porte per promuovere la cultura del far impresa e del lavoro. Anni duri, che però confermano ancora una volta la grande forza delle aziende, che nonostante la pandemia, continuano con caparbietà e forza a dimostrare che è proprio in questi momenti, che bisogna non mollare e trovare la giusta formula per ripartire.

Ed è con questo fervore che gli imprenditori hanno incontrato gli oltre 1000 studenti, che ogni anno sempre di più mostrano interesse e grande partecipazione. Il PMI DAY, del resto, è un’ottima occasione sia per gli studenti che per gli imprenditori, in quanto da una parte, i primi scoprono a volte un mondo sconosciuto, quelle eccellenze imprenditoriali che hanno fatto la storia di questa regione e della resilienza uno stile di vita, dall’altra parte, per le aziende diventa un modo per far conoscere il difficile ma nello stesso tempo attraente mondo dell’imprenditoria, una perenne sfida che se affrontata con impegno e sacrificio, può dare grandi soddisfazioni. Un’iniziativa di portata internazionale, il PMI DAY, si è, infatti, svolto in tutta Italia ma anche in Serbia e negli Stati Uniti, con particolare riguardo al tema della sostenibilità, tema al centro del PNRR e delle riflessioni emerse dal G20 e dalla Cop26, fondamentale per responsabilizzare e far comprendere ai ragazzi tutti gli ambiti d’azione in campo ambientale, economico e sociale.

<<Per Piccola industria questa è la giornata identitaria, il collante tra scuola e impresa. Bisogna puntare sulla formazione che non si conclude con il ciclo di studi, ma viene rimodulata continuamente in base alle scelte e alle esigenze. – Sono le parole di Daniele Diano, presidente Piccola industria – Quindi piedi per terra ma occhi al futuro con un salto culturale prima che dimensionale, senza dimenticare da dove siamo partiti”

Anche in questa edizione 2021 in Calabria numeri importanti: 1.025 studenti, 15 scuole e 25 aziende coinvolte. Così suddivise nelle cinque province.

REGGIO CALABRIA: 13 AZIENDE (Diano Cementi, Azienda Vinicola Tramontana, Buonafede, Redel, Mades, Attinà&Forti, Mangiatorella, Eco Piana, 02HP Snc di Pasquale e Nicola Cuzzocrea, Fattoria della Piana, DB Elektra, Mallamaci Grandi Impianti, Polito Assicurazioni); 6 SCUOLE (IIS Fermi-Boccioni, IIS Familiari, ITE Ferraris-Da Empoli, Liceo Scientifico A. Volta, IIS MAZZONE di Roccella, ITT Panella-Vallauri); 655 STUDENTI.

CROTONE: 3 AZIENDE (Plastilab Srl, Stagionello Store, Aredo Inox); 1 SCUOLA (ITI Guido Donegani di Crotone); 50 STUDENTI.

VIBO: 5 AZIENDE (Baker Hughes-Nuovo Pignone Srl Metalmeccanica, Metalsud Lo Gatto Srl Metalmeccanica, Personal Factory SpA Metalmeccanic, Recol Srl Costruzioni, Santacroce Natale Azienda Agricola Alimentare); 4 SCUOLE, (Istituto