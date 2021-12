I Democratici e progressisti metropolitani crescono in consiglio e nell’area provinciale

Mario Cardia ha presentato i nuovi ingressi di Demetrio Delfino, Giuseppina Palmenta e di Domenico Mantegna: “Siamo vicini al Pd ma autonomi nelle scelte”

L’asse politico e partitico al Comune di Reggio Calabria si sposta più a sinistra e si rafforza con le adesioni al gruppo Democratici e progressisti metropolitani degli attuali assessori comunali Giuseppina Palmenta e Demetrio Delfino. I due nuovi iscritti sono stati ufficializzati oggi a Palazzo San Giorgio dal capogruppo consiliare Mario Cardia alla presenza, inoltre, degli altri componenti Marcantonino Malara, Filippo Burrone e Giuseppe Nocera. L’area politica, che nelle intenzioni già dichiarate nelle scorse settimane anche in consiglio comunale trova molte affinità con il Partito democratico, al momento non ha deciso se parteciperà alle fasi congressuali provinciali.

“Questo – spiega Cardia alla Dire – lo vedremo successivamente, siamo vicini al Pd, ma siamo anche abbastanza autonomi nelle scelte, e al momento non abbiamo preso una decisione”. Il progetto politico si allargherà anche ad altri esponenti del territorio reggino, ha già dato adesione l’attuale consigliere metropolitano Domenico Mantegna, sindaco di Benestare.

La base del Dpm punta ad allargarsi e strutturarsi, mettendo al centro dell’azione politica i temi del lavoro, “il nostro progetto politico non è fatto solo di numeri – ha aggiunto Cardia – ma anche di impegno sui temi occupazionali e di sviluppo del territorio. Pensiamo, ad esempio, alle stabilizzazioni dei lavoratori delle leggi 15 e 31 che necessitano però di maggiori fondi dalla Regione, per un pieno utilizzo come orario. Ma c’è attenzione anche all’argomento dei navigator in scadenza il 31 dicembre”.

Sul piano programmatico – ha concluso Mario Cardia – vorremmo che si istituisca una cabina di regia interpartitica anche con la Città metropolitana per le scelte strategiche legate al Pnrr”.