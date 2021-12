Gli alunni del Progetto O.R.A. – Open Road Alliance hanno incontrato le amministrazioni di Locri, Siderno e Reggio Calabria

Metropolitana di Reggio Calabria.

Tra le idee presentate dagli studenti: proposte di mobilità inclusiva per le città a partire da un’analisi attenta delle specificità dei territori; sistemi di bike sharing in punti focali dei centri abitati e soprattutto molte riflessioni sul tema della mobilità che i ragazzi hanno voluto diffondere tra i loro coetanei, confluite poi nel Manifesto nazionale. Tra gli elaborati: un cortometraggio originale dove la vita di un poeta classico si intreccia con quella di un cittadino moderno. Amante osservatore della natura il primo, ma capace di viaggiare solo con la mente, cieco indifferente davanti alla bellezza il secondo, chiuso nella sua vita insostenibile.

“Siamo davvero contenti di poter offrire il nostro contributo a questo brillante progetto dall’alto valore educativo e formativo”, afferma il consigliere metropolitano delegato, Salvatore Fuda che evidenzia, inoltre, “l’importanza di avviare con i giovani un percorso di ascolto e confronto su temi che occupano un posto centrale in questo particolare momento storico. Sulla mobilità sostenibile la Città Metropolitana di Reggio Calabria sta conducendo un’azione amministrativa che ha l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza e partecipazione da parte dei cittadini, operando in linea con gli indirizzi dettati dal Mit. E in questa direzione il contributo di idee e la capacità progettuale che vengono dal mondo della scuola potranno rivelarsi dei fattori di straordinaria importanza per definire al meglio gli obiettivi che tali politiche devono perseguire. La voglia di partecipare, la curiosità e l’interesse degli studenti che ho avuto modo di incontrare a Locri, sono un bel segnale che ci fa ben sperare per il futuro”.

“L’ecosostenibilità è il futuro, perché non prendere esempio? Perché non prendere spunto dai giovani che sono la parte più attiva, creativa, produttiva della nostra città e della nostra nazione? L’idea dei ragazzi di creare dei servizi ad hoc, ecosostenibili e futuri, è stata veramente bella. Finché tali idee non saranno raggiungibili attraverso i finanziamenti, è bene creare una cultura che vada all’interno della cittadinanza per poter sviluppare le idee per implementare infine a beneficio dei cittadini della città” ha commentato Roberta Accursi – Assessora alle attività produttive, sviluppo turistico e promozione del territorio – Comune di Locri

“È stata una bellissima giornata, all’insegna delle novità per la mobilità sostenibile. I ragazzi hanno apportato sui loro progetti tantissime idee e ora, noi come amministratori abbiamo il ruolo di metterle in atto per non deludere i sogni dei ragazzi” ha aggiunto Maria Teresa Floccari, Assessore alla viabilità Comune di Siderno.

“Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo ed estremamente significativa. La mobilità sostenibile è un tema centrale nelle dinamiche di sviluppo del presente e dell’immediato futuro, tanto a livello globale quanto locale. È pertanto di fondamentale importanza che le istituzioni promuovano e sostengano