Cittanova, mercoledì inaugurazione Palasport del Liceo Scientifico “M. Guerrisi’

Ancora importanti novità sul fronte della riqualificazione e ammodernamento del sistema di edilizia scolastica del territorio reggino. L’ultimo intervento, in ordine di tempo, promosso dalla Città metropolitana in questo importante settore, riguarda il Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova dove il prossimo *mercoledì 22 dicembre alle ore 11,00* è in programma la cerimonia di inaugurazione del nuovo Palasport.

Realizzata all’interno dell’area a verde di pertinenza del Liceo scientifico “Guerrisi”, la nuovissima palestra-auditorium ospita tribune per 290 persone e relativi servizi di supporto, oppure come auditorium, 494 posti a sedere.

Una struttura polifunzionale, dunque, destinata non solo alle attività degli studenti del liceo, ma anche a quelle sportive e per manifestazioni a carattere culturale, sociale e artistico.

Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco ff della Città Metropolitana *Carmelo Versace*, anche nella sua qualità di delegato all’Edilizia Scolastica, il Dirigente del Settore Edilizia della Città Metropolitana *Giuseppe Mezzatesta*, la Dirigente Scolastica dell’Istituto “M. Guerrisi” *Clelia Bruzzì* ed il sindaco di Cittanova *Francesco Cosentino*.