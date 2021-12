Centinaia di libri per i meno fortunati

Tantissimi libri da regalare ai bambini meno fortunati e nuove assunzioni nel 2022. È quanto il gruppo +Digit, organizzazione leader nell’offerta di soluzioni e servizi volti alla valorizzazione del rapporto tra i brand e consumatori, farà trovare sotto l’albero degli italiani.

“I bambini e il tentativo di donare loro un po’ di felicità – spiega Renato Praticò, presidente e amministratore delegato di +Digit – sono una delle nostre priorità a maggior ragione con l’avvicinarsi del Natale. Nelle nostre sedi in Calabria, Campania e Lombardia, abbiamo portato a termine un’iniziativa tra tutti i nostri collaboratori, con il supporto delle loro famiglie e dei loro amici, che ci ha permesso di raccogliere centinaia di libri che, attraverso il contributo di associazioni e enti locali, provvederemo

a recapitare ai bimbi più bisognosi”. E fra l’altro, l’iniziativa solidale di +Digit ha raccolto il plauso di Sergio Ferrari, nuovo Presidente della Provincia di Crotone.

“Un libro – il commento di Eutizio Egiziano, D.G. di +Digit – stimola la fantasia, è fonte inesauribile di

parole ed espressioni e crea curiosità, attrae e diverte. Alcuni bambini in cura presso ospedali pediatrici, grazie alle associazioni coinvolte, riceveranno il nostro regalo. L’auspicio è che nei

prossimi giorni, grazie a ‘Metti un libro sotto l’albero’ possano vivere momenti di gioia anche attraverso il nostro piccolo gesto”.

Iniziative solidali e sviluppo organizzativo per il gruppo operante a favore di aziende dei settori Telco,

Utility e Finance, pronto a sostenere l’importante crescita di +Digit attraverso l’apertura di nuove sedi e l’assunzione nel 2022 di circa 600 addetti, per conseguire ulteriore leadership nel settore del digital marketing e della customer acquisition.

+Digit S.r.l. è un’organizzazione leader nell’offerta di soluzioni e servizi volti alla valorizzazione del rapporto tra brand e utenti finali.

+Digit opera a favore di aziende dei settori Telco, Utility e Finance, dall’ individuazione di nuovi contatti allo sviluppo di relazioni commerciali, con l’obiettivo di trasformare l’intenzione in acquisto e l’acquisto in fidelizzazione. Multicanalità, digital innovation e forte identità valoriale sono i tratti caratterizzanti di una realtà aziendale orientata costantemente verso la creazione di valore.