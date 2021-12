Bagnara – Al via i Mercatini di Natale

Si avvicina il Natale e a Bagnara Calabra si respira già aria di festa.

Da Lunedì 13 a Domenica 19 Dicembre è possibile visitare il Villaggio di Natale, allestito grazie all’impegno dell’Associazione Cultura e Spettacolo, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, all’interno del Pala Expert, nella centralissima Piazza Matteotti.

Nel Villaggio si trovano i numerosi stand dei Mercatini di Natale, dove tanti espositori calabresi propongono ai visitatori originali idee regalo.

L’intento è quello di valorizzare i prodotti enogastronomici, la manifattura e l’artigianato locale. Uno sguardo al passato, agli antichi mestieri e arti, che ancor oggi possono offrire prodotti unici e preziosi.

Nei Mercatini di Natale ci sono gli artigiani che lavorano al tornio, i sarti, i presepisti. E ‘possibile acquistare oggettistica di ogni tipo: gioielli, manufatti in legno, in seta, arredi per la casa.

Presente anche un importante spazio enogastronomico con vini, pane, dolci, …

Tre sono gli stand allestiti dalla Pro Loco di Bagnara.

Un’esplosione di profumi, sapori, colori, degna della voglia di festa che pervade ciascuno di noi alla vigilia delle Feste.

L’appuntamento è fissato dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 20,00, mentre sabato e domenica orario continuato dalle 10,00 alle 21,00.

L’ingresso è libero e, nel rispetto delle norme Anti Covid, si accede con il green pass.

Sono previsti collegamenti in diretta, realizzati da Radio Medua e CRT.