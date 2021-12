Azienda Zero. Irto in Consiglio: «Serve più coraggio nelle scelte. Non basta una nuova azienda, occorre un nuovo modello di sanità»

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Nicola Irto ha espresso la posizione dem sulla proposta di legge per l’istituzione dell’Ente di governance della sanità calabrese denominata “Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”.

«Chiediamo di più in tema di sanità. Non ci si può limitare a pensare che l’istituzione di una nuova Azienda possa risolvere il disastro che ci si trova a dover gestire. Avremmo voluto sapere, invece, quale modello di sanità il governo regionale ha intenzione di adottare che, di certo, non si evince da questa proposta di legge che non definisce neanche in maniera netta quali competenze avrà questa nuova Azienda. Serve più coraggio nelle scelte e non meri spot comunicativi. Non è così che si potrà riformare la sanità calabrese dopo i lunghi anni di mala gestione e di commissariamento».