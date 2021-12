A Palmi Uto Ughi declama e suona le Quattro Stagioni di Vivaldi con l’Accademia di Santa Sofia

Standing ovation per il maestro Uto Ughi, uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana. Accompagnato dalla prestigiosa Accademia di Santa Sofia, il Maestro ha incantato il pubblico dell’auditorium della casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, in occasione del concerto promosso, in collaborazione con Ama, dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce, presieduta da Antonio Gargano, e cofinanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali della Regione Calabria.

Uno spettacolo narrato e suonato durante il quale il maestro Uto Ughi ha sapientemente incastonato le celeberrime Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi in un mosaico di bellezza e armonia straordinaria in cui musica, poesia e arte pittorica si sono fuse in un’unica magia. Il pubblico, dunque, non ha solo ascoltato il Concerto n.1 in Mi maggiore (La primavera), il Concerto n.2 in Sol minore (L’estate), il Concerto n.3 in Fa maggiore (L’autunno) e il concerto n.4 in Fa minore (L’inverno), ma anche immaginato e percepito il sonno del capraro, il fluire dei ruscelli, lo spirare dei venti, i ritmi della caccia e la dolce potenza della grandine e della pioggia. Complice della magia che il maestro Uto Ughi con l’Accademia di Santa Sofia ha creato, la declamazione ad opera dello stesso Maestro dei sonetti che Vivaldi compose, senza alcuna pretesa letteraria e al solo scopo di fermare sensazioni ed emozioni donate dalla natura, a corredo delle note. Sonetti che rendono Le quattro Stagioni uno straordinario capolavoro di musica descrittiva.