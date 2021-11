Secondo weekend in Sila per i bambini di Caulonia e della Locride grazie alla Coop Sankara

Il 13 novembre le attività saranno diversificate, ci sarà un’escursione naturalistica presso il Centro Visite il Cupone, centro di educazione ambientale con sentieri naturalistici, osservatori faunistici, museo e giardino geologico. Sarà poi prevista una visita a San Giovanni in Fiore per conoscere i prodotti tipici del territorio.

Il 14 novembre ci sarà un’escursione lungo il sentiero di pietra dell’Atari, immersi in un bellissimo bosco di faggi e abeti bianchi. Il trekking durerà circa 3 ore e oltre a visitare la Pietra dell’altare si passerà da un punto panoramico dal quale si vedranno Montenero, Colli Perilli e il lago Arvo e si potranno ammirare i bellissimi colori del Foliage nel Parco Nazionale della Sila.

In queste giornate i ragazzi e i bambini partecipanti vivranno dei momenti di socialità totalmente immersi nella natura. La natura diventerà la vera maestra e insegnante, aiuterà i bambini a conoscerla e a comprendere che la moltitudine di stimoli e attività del mondo iper tecnologico che li circonda e che non lascia loro nemmeno il tempo di prender fiato, può essere sospesa per ammirare il mondo intorno a loro. Camminare tra i boschi, darà loro la possibilità di scoprire in ogni momento qualcosa di nuovo, di venire in contatto con forme di vita vegetali e animali che non conoscono e di stimolare la loro curiosità, sviluppando la voglia di scoprire e il gusto della conoscenza. Tutti questi strumenti rimarranno nella memoria dei bambini, li aiuteranno a relazionarsi con l’ambiente circostante in modo sano e daranno loro la possibilità di sviluppare la propria crescita umana e personale.