Reggio Calabria – Ultimi giorni per iscriversi al corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale”

Ultimi giorni per potersi iscrivere al nuovo corso ideato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” in collaborazione con la cooperativa CISME, per la formazione di nuove professionalità del settore culturale e della comunicazione nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre training” sostenuto per l’annualità 2021 dal bando di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria,

Il corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale” avrà inizio il 26 novembre e prevede 30 ore di lezione, fruibili sia in presenza nella sede di Reggio Calabria che online sulla piattaforma meet.

Il percorso didattico attraverso le lezioni tenute da esperti del settore vuole far conoscere i media, i canali e gli strumenti necessari con cui è necessario misurarsi per vincere la sfida del marketing digitale applicato al settore aziendale e in particolare all’ambito dell’impresa culturale. Imparare ad elaborare un piano di marketing con la definizione delle strategie e delle azioni utili ad inserirsi nei mercati di riferimento, ottimizzando la presenza di un’azienda sul Web attraverso campagne digitali vincenti. Nelle lezioni saranno approfondite anche le opportunità finanziarie (INVITALIA – Cultura Crea / Smart & Start / Resto al Sud) e fiscali per la creazione di un’impresa culturale e creativa o di una startup innovativa, facendo attenzione a tutti gli aspetti gestionali e organizzativi necessari alla crescita e allo sviluppo di un’impresa nei territori del meridione. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte della cooperativa Cisme (ente accreditato dalla Regione Calabria) a coloro che avranno frequentato il 75% del corso e superato il test di valutazione finale.

Nell’ambito delle attività formative dell’associazione proseguono anche le lezioni del corso “per organizzatore di eventi 2021” che si completerà con le attività di tirocinio formativo nel mese di dicembre in occasione dei grandi eventi organizzati dalla Show Net di Ruggero Pegna, come il Musical La Divina Commedia che si terrà il 2 – 3 – 4 dicembre a Reggio Calabria.

Si chiuderà a dicembre anche l’edizione 2021 del corso di teatro con le lezioni della docente di dizione Cinzia Alitto, che ha visto in questi mesi avvicendarsi in qualità di docenti attori e registi nazionali come Augusto Zucchi, Antonio Gargiulo e Diego Ruiz.

Per iscriversi ai corsi e richiedere informazioni è necessario inviare un’e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o consultare la pagina facebook @calabria dietro le quinte.