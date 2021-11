Reggio Calabria – L’attore Ruiz: “Questa città ha delle grandi potenzialità e talenti da valorizzare”

di Grazia Candido (foto Antonello Diano) – “Rimanere sempre se stessi è un’arte che non va sottovalutata: salire sul palcoscenico e mostrare la propria sostanza e non l’apparenza, è la prima grande prova per un bravo attore”.

Così lo scrittore, sceneggiatore e interprete di numerose commedie di grande successo Diego Ruiz apre il corso di teatro prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” e che, da ieri sino ad oggi, consentirà a tanti aspiranti attori reggini di carpire segreti e utili consigli per diventare un giorno, un bravo attore.

L’iniziativa formativa, inserita nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostenuto dal bando nazionale di Scena Unita, in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, si concluderà il 4 e 5 dicembre con le lezioni di dizione della docente Cinzia Alitto.

“Mi sono confrontato con i ragazzi, ho trovato un’umanità bella, pulita, molto interessante che metterò nelle mie prossime commedie e siamo concordi sul fatto che, la migliore libertà per un essere umano, è essere se stessi – afferma l’attore Ruiz -. In un mondo dove tutto è costruito, molto è fittizio e la vita diventa spesso un palcoscenico dove si recita, è difficile trovare quella naturalezza che ci serve per vivere bene. A teatro, l’improvvisazione è molto importante anche se non si dovrebbe fare perchè un attore impara una parte e quella dovrebbe riproporre ma può capitare, che succedano imprevisti: una battuta che si dimentica, un attore che non entra in scena, una quinta che cade e, a quel punto, si deve saper gestire la cosa. L’attore deve uscire un attimo dal suo personaggio e inventarsi qualcosa per coprire l’intoppo. L’improvvisazione è il vero gioco del teatro”.

L’attore romano ascolta con particolare interesse i racconti dei corsisti che si mettono alla prova con esercizi interpretativi riuscendo a creare uno scambio di energie e di conoscenze che, alla fine, mostrano quanto sia utile l’arte, una “poesia che diventa umana”.



“La passione, l’amore di questi giovani ragazzi e non solo, è meravigliosa – aggiunge il regista Ruiz -. I giovani hanno velleità di fare teatro mentre le persone più adulte che, comunque, hanno scelto di partecipare a questa due giorni, pur avendo un lavoro e una vita già definita, hanno scoperto tardi la passione per il teatro e la considerano una alternativa di tutti i giorni che li arricchisce. Sono diversi tra di loro ma con la stessa passione per l’arte e mi piace la loro voglia di mettersi in gioco. Questa pandemia aveva spento tutto ciò ma, finalmente, ci siamo ripresi quello che ci fa battere il cuore, che ci crea gioia, che ci fa scavalcare impunemente ciò che ci spaventa”.

I corsisti non distolgono nemmeno un secondo lo sguardo dal “guru” del teatro che, in ogni sua commedia, illumina quella scatola nera riuscendo a far toccare ed unire il mondo visibile e invisibile.



“Ci rivedremo presto, già dalla prossima primavera quando spero tutta sia finito, tornerò con nuove commedie – promette Diego -. Nel 2015, ho debuttato proprio a Reggio con lo spettacolo “Ti amo o qualcosa del genere” con Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentiis e Francesca Nunzi e mi avete portato bene. Ho girato per due anni e mezzo l’Italia e la commedia è stata rappresentata anche in altre parti del mondo. Reggio è una città che ha grandi potenzialità e un meraviglioso pubblico che riesce a dare a noi attori, un incredibile calore e un’emozione difficile da scordare”.