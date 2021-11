Reggio Calabria – La “Giornata del fanciullo” Inner Wheel

Come allietare ancora una volta i piccoli ospiti di Casa Nazareth? Ci pensa l’Inner Wheel che, in tempo di covid e non potendo condurre i piccoli ospiti in visita, come in passato, a torri di controllo dell’aeroporto, planetari o, più semplicemente, Mc Donald o parchi giochi, ha donato loro una festa in casa; ed ecco un televisore nuovo con cui poter utilizzare al meglio i doni degli anni precedenti ( proiettore, film eccetera).

Inoltre sono stati offerti ai piccoli numerosi doni preparati con amore dalle socie. Ha concluso la giornata una ricca merenda: pizza e rustici a volontà, dolci assortiti e caramelle.

Il pomeriggio è trascorso in un clima di simpatica allegria, in pieno stile Inner Wheel. Il sorriso dei bambini…non ha prezzo.

Grazie alla Presidente Irene Catanoso sempre in prima linea nella solidarietà concreta, che anche quest’anno ha voluto proseguire il percorso di solidarietà e concretezza che caratterizza il club.