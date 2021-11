Reggio Calabria – Inaugurata la giostrina per bimbi disabili alla Villa comunale

Il vicesindaco Paolo Brunetti, il presidente del consiglio comunale Enzo Marra, l’assessore al Welfare Demetrio Delfino ed il consigliere delegato all’arredo urbano, Massimiliano Merenda, hanno preso parte alla cerimonia d’inaugurazione della giostrina per bambini con disabilità installata all’interno della Villa Comunale, una piccola, importate e significativa attrazione donata alla città dalla Cooperativa “Libero Nocera” grazie ad una raccolta fondi dal nome emblematico “Il gioco per tutti”.

All’evento erano presenti anche la responsabile dell’ufficio Arredo urbano del settore Ambiente di Palazzo San Giorgio, Loredana Buccafurri, i vertici della società Castore, di Anffas, Unasam ed Agedi.

Per il consigliere Merenda, fra i primi sostenitori dell’iniziativa, si è trattato di “un momento molto importante perché dona svago e sollievo ai bimbi più fragili e testimonia che dalla sinergia fra istituzioni, associazioni e società civile possono nascere soltanto buone prassi”.

Il ringraziamento, quindi, è andato al presidente della cooperativa Libero Nocera, Gaetano Nucera, ed alle famiglie dei ragazzi che, “ancora una volta, si distinguono per sensibilità e amore nei confronti della città”.

Riflessioni ampiamente condivise dall’assessore Delfino che si è detto “particolarmente felice” ed ha sottolineato “il gesto nobile della cooperativa Nocera che, come tutte le realtà sociali cittadine, lavora a stretto contatto con l’amministrazione”.

“Oggi c’è una nuova attrazione per ragazzi disabili alla villa comunale”, ha spiegato il delegato al Welfare aggiungendo: “Ma non è la sola. Giostre simili sono presenti al parco Cacozza di largo Botteghelle ed un’altra a Catona. Naturalmente, ne servono sempre di più e fa piacere constatare come, la lodevole iniziativa della Libero Nocera, vada ad implementare l’idea di una Reggio inclusiva ed a misura di tutti”.

Anche il Presidente del consiglio, Enzo Marra, ha ringraziato la Coop Libero Nocera per “lo spirito costruttivo che, grazie alla collaborazione con Castore e con il settore Ambiente, ha portato dei frutti tangibili per la gioia dei bambini con difficoltà”. “Uniti si vince – ha concluso – ed oggi ha vinto quella Reggio bella e gentile che amiamo”.