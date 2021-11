Nuovo sbarco di migranti della costa reggina, sono 302 e provengono da Egitto e Siria

Un nuovo sbarco di migranti è stato registrato nella notte sulla costa reggina. Nelle acque della Locride la Guardia Costiera ha tratto in salvo un peschereccio al largo di Roccella Jonica, sul quale si trovavano 302 persone.

Secondo le prime ricostruzioni emerse sarebbero 32, tutti uomini. I paesi di provenienza sono l’Egitto e la Siria. Dopo il trasbordo, è avvenuto il trasferimento delle persone soccorse all’interno del porto della città jonica. Tutti i migranti sono stati sottoposti a tampone.

Croce Rossa e Protezione Civile hanno momentaneamente preso in affido i 302 migranti, accolti nella tensostruttura realizzata nell’area portuale, in attesa di un trasferimento in un centro d’accoglienza