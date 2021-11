In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi gli studenti dell’IIS “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria, aderiscono progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro”.

“Ormai già da alcuni anni il nostro Istituto festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi donando e mettendo a dimora nella Villa Comunale “Umberto I” di Reggio Calabria specie autoctone, in collaborazione con i Carabinieri Forestali per la Biodiversità, con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e con il Comune di Reggio Calabria” afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Cama. “Quest’anno, gli studenti del “Boccioni-Fermi” aderiscono al progetto dei Carabinieri Forestali per la Biodiversità e del Ministero per la Transizione Ecologica “Un albero per il futuro” che si concluderà con la messa a dimora di una pianta donata dai Carabinieri Forestali e per questo ringrazio il Comandante Regionale CC Forestale Colonnello Giorgio Maria Borrelli. La presenza del Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, Prof. Giovanni Enrico Agosteo, dei Carabinieri Forestali per la Biodiversità e dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria nella giornata del 22 novembre” prosegue il Dirigente Scolastico Cama “sarà un ulteriore momento di riflessione, per i nostri ragazzi, sull’importanza e la necessità di compiere azioni di contrasto all’aumento della CO2 nell’atmosfera”

.